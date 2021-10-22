Трутнев поручил Минздраву РФ представить идеи по увеличению числа медиков в ДФО

ТАСС, 22 октября. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании по вопросам здравоохранения на Дальнем Востоке поручил Министерству здравоохранения РФ разработать предложения по увеличению числа медработников в ДФО. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата дальневосточного полпредства.

"Обсуждалась выработка дополнительных мер поддержки медицинских работников и закрепления молодых специалистов, в том числе привлечение кадров, подготовка специалистов и новые формы организации труда. Предлагалось увеличить выплаты врачам и медицинскому персоналу по уже действующим программам, гарантировать предоставление жилья, провести модернизацию программ среднего медицинского образования и сетевых образовательных программ. Юрий Трутнев поручил Минздраву России представить предложения по увеличению численности медицинских специалистов с учетом потребности дальневосточных регионов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для закрепления медицинского персонала в сельской местности врачам и фельдшерам на Дальнем Востоке уже выплачивают удвоенные подъемные (в размере 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно), однако это пока не помогло регионам ДФО выйти на среднероссийский уровень доступности медицинских услуг.