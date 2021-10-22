В Москве ожидается небольшой дождь

ТАСС, 22 октября. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс четырех градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с, в связи с чем 22 октября в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 9-14 градусов, на севере области ожидается умеренный дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс один градус.