Две больницы в Томске выделят еще 150 коек для пациентов с ковидом

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Городская больница № 3 в Томске и Томская областная клиническая больница перепрофилируют еще 150 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией за счет сокращения объемов плановой медпомощи по направлениям пульмонология, ЛОР и гинекология, сообщили журналистам в пресс-службе регионального оперштаба.

"Респираторные госпитали областной клинической больницы и больницы № 3 Томска расширяют коечный фонд на 150 коек. В этой связи плановая медицинская помощь приостановлена в отделении пульмонологии и ЛОР-отделении больницы № 3, сокращен объем предоставляемой помощи в гинекологическом отделении ОКБ", - говорится в сообщении.

В респираторном госпитале томской больницы № 3 проходят лечение пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и пневмонией со средней степенью тяжести заболевания, в ОКБ - пациенты с тяжелым и средне-тяжелым течением COVID-19. Всего в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 2 643 койки. Свободны порядка 20%.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы 46 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 786 пациентов, умерли 583 человека. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло почти на 50% - с 100 до 150 случаев в сутки. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с темпами вакцинации: прививку от COVID-19 поставили всего 46% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.