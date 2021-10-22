Израиль рассмотрит планы возведения 3 000 домов в поселениях на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Комиссия по планированию израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан соберется на следующей неделе для утверждения планов строительства 3 000 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на обнародованное в ночь на пятницу расписание комиссии.

По данным издания, на заседании будут также рассмотрены изначальные заявки на возведение еще 1 344 квартир и домов на одну семью для поселенцев, с этого начинается длинная бюрократическая процедура утверждения нового жилья в еврейских поселениях. Газета отмечает, что власти Израиля не утверждали планов по строительству в поселениях с момента прихода к власти в США новой администрации президента Джо Байдена в январе 2021 года.

Израильская комиссия по планированию при гражданской администрации соберется впервые с 13 июня, когда присягу в качестве премьера еврейского государства принял Нафтали Беннет, сменивший на этом посту Биньямина Нетаньяху. По данным правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), которая отслеживает поселенческую активность Израиля, израильская гражданская администрация Западного берега за 2020 год одобрила более 12 000 единиц жилья в еврейских поселениях, что является рекордным показателем с 2012 года.

Продолжающееся строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.