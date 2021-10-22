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Помесячная аренда смартфонов от операторов связи: как это устроено и на кого рассчитано?
Помесячная аренда смартфонов от операторов связи: как это устроено и на кого рассчитано?
Помесячная аренда смартфонов от операторов связи: как это устроено и на кого рассчитано?
Помесячная аренда смартфонов от операторов связи: как это устроено и на кого рассчитано?
Помесячная аренда смартфонов от операторов связи: как это устроено и на кого рассчитано?

Помесячная аренда смартфонов от операторов связи: как это устроено и на кого рассчитано?

© Feline Lim/Getty Images
Пока взять в аренду можно только флагманские iPhone, но до конца года появится сервис проката среднеценовых и бюджетных телефонов. Расчет на то, что услугой будут пользоваться те, кто хочет протестировать модель и решить, стоит ли ее покупать. Или взять ее в поездку

МТС тестирует сервис помесячной аренды смартфонов. Первые полгода он будет доступен только в Москве и Подмосковье и предложит Phone предыдущих трех поколений — iPhone XR, 11, 12 и 13, сообщает "Коммерсант". После в МТС решат, будут ли продолжать программу, масштабировать на другие регионы и включать другие модели. Кроме того, до конца года шеринг смартфонов появится у "Мегафона" во всех регионах и распространится на все модели, представленные в салонах. Этот сервис отчасти напоминает подписку на телефоны, о которой мы ранее писали здесь. Но главное отличие в том, что программа подписки позволяет выкупить устройство — доплатить сумму, которая у вас осталась за вычетом ежемесячных платежей. По программе аренды выкупить телефон, которым пользуетесь, — нельзя. Мы изучили договор публичной оферты и собрали основные подробности.

Главное, что нужно знать про шеринг смартфонов

  • МТС делает эту программу в партнерстве с сервисом Arenter — это сайт, который специализируется на аренде электроники, музыкальных инструментов, строительного оборудования. Заявки на аренду оформляются на сайте. От клиента требуется вся та же информация о платежеспособности, которую запрашивают банки. После одобрения устройство доставляет курьер. С момента вручения начинается срок аренды. В редких случаях, как сообщают в МТС, менеджер может принять решение, что аренда невозможна без залога.
  • Арендовать смартфон можно от месяца до года. Плата списывается раз в месяц. Аренда iPhone 11 в минимальной комплектации стоит 4 200 рублей в месяц, iPhone 13 Pro Max — 8 900 рублей, но только при годовой аренде. Аренда на один месяц почти вдвое дороже: для iPhone 11 — 7 780 рублей, iPhone 13 Pro Max — 16 490 рублей.
  • В МТС рассчитывают, что брать смартфон в помесячную аренду будут те, кто хочет протестировать флагман и определиться, стоит ли его покупать. Или те, кто хочет взять смартфон с хорошей камерой в поездку. И "молодежь, которой сейчас неинтересны кредиты и постоянные обязательства", цитирует "Коммерсант". 
  • Штрафов за нормальный износ, который подразумевает незначительные потертости и мелкие царапины, — нет. В случае более серьезных повреждений с клиента может быть удержано до 100% установленной стоимости смартфона. При утере или краже телефона клиент должен будет также выплатить полную стоимость. Это правило действует в любом случае, даже если вы исправно вносили платежи год и переплатили за стоимость.
  • Можно оформить страховку от Arenter, которая покроет риски, — ее стоимость 20% от цены аренды.
  • Выкупить арендованный телефон нельзя.

Насколько это выгодно?

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Стоимость аренды iPhone 11 в минимальной комплектации — от 4,2 тыс. За 12 месяцев аренды вы заплатите более 50,4 тыс. рублей. На сайте Apple цена нового устройства — 49,9 тыс. рублей. Сравним покупку гаджетов за полную стоимость, аренду и по программе подписки. Подписка позволяет взять в пользование смартфон за абонентскую плату, а через год поменять его на другой или выкупить за остаточную стоимость и аренду по новой программе.

Купить iPhone 11 по подписке в Re:Store сейчас нельзя — там доступны два предыдущих поколения iPhone. В таком случае сравним условия на примере iPhone 13 Pro Max, который в минимальной комплектации — версии со 128 Гб — можно арендовать от 8,9 тыс. рублей в месяц. Его полная стоимость — 109 990 рублей. При годовой аренде выходит чуть меньше — 106 800 рублей. Но при этом, как помните, смартфон вы не получите в собственность. Плата по подписке в Re:Store — 6 749 рублей в месяц, по истечении вам придется доплатить остаток суммы, и он станет вашим, или поменять его на другую модель. 

Шеринг смартфонов — не способ временно обойтись каким-то устройством, когда ваш смартфон в ремонте или утерян, а денег на покупку нового пока нет. Есть множество сервисов, где можно арендовать подержанный смартфон подешевле. Операторы связи не ответили на вопрос ТАСС о том, каковы ожидания от новой программы — насколько она будет популярна. Что касается максимально близкого аналога — сервиса подписки, то, по данным Samsung, в прошлом году на нее приходилась каждая пятая продажа флагмана Note20 в фирменной рознице и до 40% продаж всех устройств в сетях партнеров, участвующих в программе. Половина клиентов сервиса подписки — жители Москвы, на втором месте — Санкт-Петербурга. В основном программой пользуются покупатели в возрасте от 25 до 34 лет. 

Анастасия Акулова

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