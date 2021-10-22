Около 80% пациентов с коронавирусом в реанимациях Москвы старше 60 лет

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Около 80% от всех пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимациях московских больниц, являются гражданами старше 60 лет. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

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"Мы перевели на домашний режим наших москвичей старшего поколения. Почему мы так сделали? Очевидно, почему. Потому что 80% всех граждан, которые находятся у нас в реанимации, которые не могут пережить такое заболевание, 80% всех смертей - это люди старше 60 лет", - сказал он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 753 847 случаев заражения, из них 8 166 за последние сутки. Выздоровели 1 552 735 человек, умерли 30 537.

По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошел 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.