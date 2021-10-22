Около 10% жителей Астраханской области приняли участие во Всероссийской переписи за неделю

АСТРАХАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Участие во Всероссийской переписи населения за первую неделю приняли около 100 тыс. человек, такие данные прозвучали на рабочей встрече спикера регионального парламента Игоря Мартынова с исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия Еленой Машковой. Это почти десятая часть населения региона.

"По итогам первой недели проведения переписи населения в регионе уже более 94 тыс. астраханцев приняли участие в этом масштабном проекте. В регионе работают более 2 тыс. переписчиков. Все мероприятия проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Также стационарные пункты открыты в многофункциональных центрах, доступно прохождение переписи онлайн через портал госуслуг", - цитирует Машкову пресс-служба облдумы.

Уточняется, что перепись с помощью портала государственных услуг можно пройти до 8 ноября, лично принять участие - до 14 ноября. В итоге данные, обработанные Федеральной службой государственной статистики, будут использоваться для планирования мероприятий по инфраструктурному и социальному развитию регионов России.

"Депутаты думы понимают, что организация этого процесса - большой труд, и мы благодарим вас за ответственность, с которой вы подходите к решению задач. Результаты переписи в дальнейшем станут основой в том числе и для законодательной деятельности на федеральном и региональном уровнях. Они окажут влияние на финансовые потоки, направляемые в субъекты России, что очень важно и для муниципальных образований", - сообщил на встрече Мартынов.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах она продлится до 20 декабря. Впервые она проводится в том числе в онлайн-формате: заполнить переписной лист в электронной форме с 15 октября по 8 ноября смогут порядка 100 млн граждан, имеющих учетную запись на госуслугах.