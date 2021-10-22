Генпрокурор России назвал интернет источником негативного воздействия на молодежь

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов назвал киберпреступность среди основных новых вызовов и угроз и отметил, что интернет все чаще становится негативным источником воздействия на молодых людей. Как сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры, в пятницу он встретился с генпрокурором Буэнос-Айреса Хуаном Батистой Махикесом, которого поблагодарил за плодотворное участие в 52-м заседании исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.

"Ассоциации необходимо сосредоточить усилия на новых вызовах и угрозах, волнующих все мировое сообщество. Среди новых вызовов и угроз Краснов выделил киберпреступность, включая криминальный оборот криптовалюты, теневую торговлю информацией, оружием, наркотиками и незаконными услугами в даркнете, а также легализацию преступных доходов от операций с виртуальными активами", - сообщили в Генпрокуратуре.

Генпрокурор России выразил сожаление в связи с тем, что интернет все чаще становится ресурсом для негативного воздействия на молодое поколение. "Это ведет к росту насилия в отношении несовершеннолетних и случаев вовлечения подростков в деструктивные сообщества", - отметил Краснов.

Кроме того, генпрокурор обратил внимание коллеги на проблемы фальсификации медицинской продукции и массовой дезинформации населения, которые не утрачивают своей актуальности в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. "Эти и многие другие транснациональные проблемы не решить в одиночку", - подчеркнул Краснов. Он выразил мнение, что поиск путей противодействия им входит в сферу совместных интересов органов прокуратуры России и Аргентины.