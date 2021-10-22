В 10 регионах запустили чат-боты для направления жалоб и обращений властям

МОСКВА, 22 октября. Чат-боты в мессенджерах Telegram и Viber, в которых можно направить обращение или жалобу в ведомства региона, запущены в пилотном режиме в 10 субъектах РФ. Официальный ответ можно получить в мессенджерах в течение 24 часов, сообщает пресс-служба АНО "Диалог" в пятницу.

"Десять пилотных регионов с этой недели начали работу в этом новом, сложном направлении и запустили индивидуальные чат-боты - это ЯНАО, Ростовская, Калужская, Омская, Тульская, Псковская области, а также Забайкальский, Пермский, Ставропольский края и Республика Адыгея", - цитирует пресс-служба руководителя Центра развития компетенций АНО "Диалог" Андрей Цепелев.

Отмечается, что для каждого региона разработан индивидуальный чат-бот в мессенджерах Telegram и Viber, интегрированные с системой "Инцидент Менеджмент", со справочной информацией и возможностью получить ответ или решить проблему. В чат-ботах можно отправить вопрос или жалобу и в нем получить официальный оперативный ответ ведомства в течение 24 часов. К обращениям можно прикреплять документы и фото, также история обращения автоматически сохраняется в личном кабинете пользователя.

"Аудитория мессенджеров постоянно растет, сегодня это наиболее востребованные каналы коммуникации. Органам власти необходимо работать, в первую очередь, на тех площадках, которые удобны для жителей и пользуются популярностью. И чат-боты обратной связи - это продвинутый уровень коммуникации", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора АНО "Диалог Регионы" Вадима Никишина.

Чат-боты созданы с учетом региональной специфики, например, в чат-боте ЯНАО можно узнать о субсидиях и льготах в сфере образования, а в чат-боте Калуги получить короткую инструкцию по действиям в случае аварийной ситуации и необходимые экстренные контакты. По данным пресс-службы, чаще всего справочные разделы касаются здоровья и безопасности граждан, социальной поддержки, благоустройства и ЖКХ.