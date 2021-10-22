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В Удмуртии прививки от коронавируса сделали 50% жителей, подлежащих вакцинации

Зампред республиканского правительства Эльвира Пинчук призвала остальных жителей региона присоединиться к прививочной кампании

ТАСС, 22 октября. Прививки от коронавируса в Удмуртии поставили 50% жителей, которые подлежат вакцинации. Темпы по сравнению с началом октября выросли примерно в два раза, сообщила в пятницу на своей странице в Instagram зампред республиканского правительства Эльвира Пинчук.

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"Ежедневно в Удмуртии прививку от новой коронавирусной инфекции ставят порядка 6-7 тыс. человек, хотя в начале октября эта цифра составляла всего 2-3 тыс. Накануне мы достигли показателя в 50% от общего числа жителей, подлежащих вакцинации", - написала Пинчук.

Она попросила остальных жителей региона присоединиться к прививочной кампании. "Чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее наша жизнь вернется в привычное русло, и отрасль здравоохранения начнет работать в обычном режиме - в поликлиниках исчезнут многочасовые очереди, вернутся плановые осмотры и операции, восстановится работа по диспансеризации, а у врачей появится время для сна", - добавила Пинчук.

По ее словам, несмотря на то, что в Удмуртии неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей, все медорганизации, в том числе прививочные кабинеты, будут функционировать.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявили более 60,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 48,6 тыс. человек выздоровели, 2,4 тыс. человек умерли. В республике ввели масочный режим, запрет работы заведений общепита в ночное время. Закрыты фудкорты, за исключением доставки и тех, что расположены на вокзалах, АЗС и в аэропортах.

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РоссияУдмуртияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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