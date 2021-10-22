Власти назвали программу берегоукрепления морей возможностью увеличить турпоток на курорты

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Адресная федеральная программа по берегоукреплению морей позволит значительно увеличить турпоток в Краснодарский край и Крым, а также обеспечит развитие курортов и рост налоговых поступлений в бюджеты, считает председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлаченко. Предложение о разработке программы он озвучил на пленарном заседании XXXV Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.

"Для комплексного решения проблемы деградации берега Черного и Азовского морей считаем необходимым разработать адресную федеральную программу по берегоукреплению морей. Это позволит в значительной степени увеличить турпоток в Краснодарский край и Республику Крым, обеспечив стабильное развитие курортных регионов и высокий рост налоговых поступлений в бюджеты", - сказал он.

Спикер добавил, что ежегодное размытие береговой полосы морей приводит к сокращению пляжей. Из-за нехватки благоустроенных пляжей, потребности в реконструкции, отсыпке и восстановлении в оборот вовлечены всего 10% азово-черноморского побережья Кубани.

Кроме того, регулярные подтопления в горных и предгорных районах Кубани и Крыма приводят к снижению эффективности промышленного производства, туристической и инвестиционной привлекательности регионов. Только на Кубани насчитывается более 7,5 тыс. рек общей протяженностью порядка 30 тыс. км, а также около 1 тыс. озер и 2 тыс. прудов и водохранилищ. Неудовлетворительное состояние русел рек сказывается на их пропускной способности.

"Противодействие паводкам и борьба с их последствиями в соответствии с Водным кодексом России отнесены к полномочиям субъектов, финансирование которых производится за счет субвенций из федерального бюджета. Учитывая количество рек Краснодарского края, их протяженность, фактическая потребность в финансировании значительно больше тех средств, которые региону выделяются", - пояснил Бурлаченко.

Также парламент региона представил разработанный документ об изменениях в одну из статей Бюджетного кодекса России. Предлагается минимизировать влияние разовых платежей на объем изъятия средств из местных бюджетов в качестве "отрицательного трансферта". Расчет при этом предлагается производить за два года из последних трех отчетных финансовых лет.

"Таким образом, изменения будут учитывать динамику поступления доходов. В действующей редакции Бюджетного кодекса предусмотрен расчет налоговых доходов исходя из последнего отчетного финансового года. Принятие и реализация законопроекта будет способствовать стабильности и предсказуемости формирования местных бюджетов", - сообщили в пресс-службе заксобрания.

Инициативы регионов

Кроме того, Госсовет Республики Крым предлагает урегулировать вопросы в сфере промышленной и финансовой политики, развития системы медицинской реабилитации, а также принципов организации публичной власти. Парламент Калмыкии подготовил обращение в адрес Минтруда России о предоставлении права на ежемесячную выплату лицу, которое ухаживает за ребенком-инвалидом, независимо от его финансового положения. Также Народный хурал направил инициативу о предотвращении угрозы жизни и здоровью людей в случае самовольной газификации с нарушением требований закона.

"Продолжением этой темы стало предложение донских парламентариев по совершенствованию законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере обеспечения качественного проведения капремонта в многоквартирных домах газового оборудования", - уточнили в пресс-службе.

Волгоградская область предложила возмещать дополнительные расходы региональных бюджетов, которые возникают при реализации нацпроектов и федеральных программ. Депутаты Севастополя призвали расширить круг лиц, которые имеют право на получение материнского капитала, а парламент Адыгеи предложил отнести граждан, которые проходили службы в зоне боевых действий грузино-абхазского конфликта к ветеранам боевых действий.

О ЮРПА

Южно-Российскую парламентскую ассоциацию образовали 20 лет назад. Сейчас в ее состав входят законодательные собрания восьми регионов ЮФО - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя, а также пять ассоциированных членов ЮРПА: Дума Ставропольского края, Народное собрание Республики Ингушетия, Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республики, парламент Республики Северная Осетия-Алания, Народное собрание - парламент Республики Абхазия.