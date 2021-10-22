Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте усилят в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 октября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением ношения масок усилят в подмосковном транспорте. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

"Более 2 тыс. человек будут осуществлять контроль за соблюдением такого режима по борьбе с коронавирусом. Это и сотрудники министерства транспорта, и сотрудники полиции, государственной инспекции по безопасности дорожного движения, также волонтеры, которым мы очень благодарны за ту помощь, которую они оказывают", - сказал Гержик.

Он отметил, что также перевозчики подключат своих сотрудников для обеспечения контроля за соблюдением масочного режима в период с 28 октября по 7 ноября. Таким образом, к проверкам будет привлечено еще более 500 человек.

"У нас продолжают действовать правила, чтобы водитель автобуса всегда был в маске, и он начинает движение только тогда, когда все пассажиры также наденут маски. Все посетители вокзала, весь обслуживающий персонал вокзалов, станций также должны находиться в масках. Если пассажир передвигается на такси, то он также в маске и водитель такси тоже должен быть обязательно в маске", - напомнил Гержик.

Власти региона объявили о нерабочих днях в Московской области с 28 октября по 7 ноября на фоне растущей заболеваемости ковидом.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 493 343 случая заражения, в том числе 2 428 за последние сутки, выздоровел 422 881 человек, умерли 8 417. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 3 714 515 человек, коллективный иммунитет составляет 64,8%.