На Ставрополье в 2022-2023 годах по нацпроекту отремонтируют более 200 км дорог

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют отремонтировать 2022-2023 года по национальному проекту более 200 км дорог, сообщила в пятницу пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"По нацпроекту в 2023 году планируется обновить более 90 км региональных и местных дорог. Из них более 24 км составляют региональные дороги, более 66 км - местные дороги Ставропольской городской агломерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже провели отбор объектов, которые планируется отремонтировать. В частности, в Ставрополе в 2023 году по нацпроекту предполагается отремонтировать участки дорог по улицам Ломоносова, Шпаковская, 1-ая Промышленная, Индустриальная, по переулку Макарова и по проспекту Юности. Ремонт дорог пройдет и в селах Кугульта, Донское, Труновское, Пелагиада.

"За прошедшие два года - 2019 и 2020 - на Ставрополье, благодаря нацпроекту, отремонтировано более 300 км местных и региональных дорог. В 2021 году по нацпроекту мы завершаем ремонт 107 км дорожного полотна. А в 2022 году нами запланировано обновить в рамках нацпроекта более 126 км дорог. Благодаря этому в лучшую сторону изменяется дорожно-транспортная инфраструктура нашего региона", - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".