Премию мэра "Новатор Москвы" получили авторы 18 проектов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Церемония торжественного награждения победителей премии мэра "Новатор Москвы" состоялась в столичной мэрии. Лауреатами стали авторы 18 уникальных проектов.

"То, что вы сегодня делаете, это действительно уникальные изобретения, запатентованные, работающие на интересы города, горожан, нашей страны. Конечно, я думаю, что это полезно для вас, потому что для вас это профессия, призвание. Хочу выразить огромные слова признательности от москвичей за вашу работу, ваши изобретения в области здравоохранения, онкологии, лечения болезней сердечно-сосудистой системы, в области транспорта, сельского хозяйства, экологии, в самых различных областях нашего городского хозяйства, экономики", - сказал на церемонии награждения мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что столица является одним из мировых лидеров в области изобретательства, а также одним из европейских лидеров в патентной системе. "В Москве сосредоточено огромное количество людей, призвание которых - научная работа. Огромное количество технопарков построено в Москве за последнее время, что дает возможность работать целым командам и предприятиям, которые изобретают и внедряют в реальную жизнь свои изобретения, и это уже не просто абстрактная экономика, а реальные инновационные предприятия. Вся инфраструктура живет и развивается с помощью города", - подчеркнул мэр.

По его словам, инновационный кластер в Москве развивается при минимальной поддержке столицы, что подтверждает востребованность данной сферы, "экономика впитывает эти изобретения, и они становятся важными и нужными".

"Москва получила статус инновационного кластера, и десятки тысяч инновационных предприятий сегодня зарегистрированы на портале инновационной Москвы, где можно обмениваться знаниями, изобретениями, торговать своей продукцией инновационной, обмениваться знаниями, искать партнеров, это очень важно. Надеюсь, что это направление будет глобальным трендом в развитии нашего города, современные города не могут жить и развиваться без изобретений. Огромное вам спасибо, поздравляю с заслуженными наградами", - заключил Собянин.

О премии

Премия мэра Москвы "Новатор Москвы" была учреждена в 2019 году и ежегодно присуждается за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы. Премия присуждается в трех номинациях, отражающих степень разработки и внедрения проекта: "Проект будущего" (инновационная идея), "Меняющие реальность" (стартап) и "Лидеры инноваций" (действующий бизнес). В каждой номинации шесть направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт и логистика, благоустройство и строительство, экология и охрана окружающей среды, общественные проекты.

Победителя выбирают в каждом направлении каждой номинации, предусмотрены поощрительные призы для авторов 18 проектов-финалистов. Размер премии в номинации "Проект будущего" составляет 500 тыс. рублей, в номинации "Меняющие реальность" - 1 млн рублей, в номинации "Лидеры инноваций" - 1,5 млн рублей. В 2021 году общий призовой фонд составил 20,7 млн. рублей. Комиссия, в состав которой вошли представители институтов развития, высокотехнологичных компаний, органов власти, субъектов предпринимательской и инновационной деятельности, оценивала научно-технический уровень проекта, перспективы его коммерциализации и квалификацию участников.

В конкурсе на присуждение премий "Новатор Москвы" имеют право принимать участие граждане России, проживающие в Москве и осуществляющие деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Можно подать индивидуальную заявку или в составе коллектива - до 5 человек. В первом конкурсе в 2020 году участвовало 952 новатора, которые подали 483 заявки. В 2021 год было подано 740 заявок, авторами проектов стали 1,1 тыс. новаторов. Финал проходил в формате онлайн питч-сессии. Полный список награжденных был опубликован на портале mos.ru 28 июня.