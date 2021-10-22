В Казани объявили набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от коронавируса

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Мэрия Казани объявила набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

"В Казани объявлен набор волонтеров для работы в пунктах вакцинации от COVID-19. Добровольцы будут помогать заполнять реестр жителей города, прошедших вакцинацию", - сообщили в мэрии.

В общей сложности для работы в 31 пункте вакцинации необходимо 120 волонтеров. На сегодняшний день к работе подключились 15 человек. Волонтерами могут быть только совершеннолетние, при этом "серебряные волонтеры", то есть люди старшего возраста, к участию не допускаются.

Основное требование к кандидатам - владение офисными программами ПК. Перед началом работы в пунктах вакцинации все волонтеры проходят обучение. Кроме того, добровольцам рекомендуется иметь сертификат о вакцинации.

По данным пресс-службы, волонтеры будут работать в две смены: с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00. Добровольцы не должны заменять друг друга, одним и тем же волонтерам предстоит работать ежедневно в течение двух недель.

Желающие стать волонтерами могут записаться в комитете по делам детей и молодежи, позвонив по телефону +7 (842) 237-51-51, уточняется на сайте мэрии Казани.

На 22 октября в Татарстане зарегистрировали 29 239 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 24 478 человек, в том числе 80 - за минувшие сутки. Всего вакцинировались 1 367 881 человек (прирост за сутки составил 30 101), из них 1 000 787 сделали вторую прививку.