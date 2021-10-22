Инвентаризацию свалок на Байкале намерены завершить в 2022 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Свалки на Байкальской природной территории необходимо инвентаризировать в 2022 году, после чего начнется их ликвидация. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко после заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал.

"В 2022 году должна быть завершена инвентаризация свалок и впоследствии начата незамедлительная ликвидация таких объектов. А с учетом режима охраны центральной экологической зоны Байкала, строительство полигонов твердых коммунальных отходов должно осуществляться только за ее пределами", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Также для прекращения попадания в озеро неочищенных сточных вод Минстрою России совместно с Минфином, Минприроды, правительством Иркутской области и Бурятии к концу 2021 года поручено подготовить предложения по строительству очистных сооружений на Байкальской природной территории.

"Росгидромет в первом квартале 2022 года завершит работу по сбору экологических данных и созданию системы экологического мониторинга Байкальской природной территории. Ресурс будет пополняться данными Росгидромета, МЧС, контрольно-надзорных органов, представителей науки и бизнеса. Доступ к ресурсу будет открытым", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, по итогам заседания Росреестр подготовит законодательную инициативу по аналогии с "лесной амнистией", которая устранит противоречия в сведениях государственных реестров и позволит установить границы населенных пунктов без пересечений.