Воронежская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

ВОРОНЕЖ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области в связи с осложнившейся ситуацией с коронавирусом вводят нерабочие дни в регионе в период с 25 октября по 7 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Воронежской области вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.

В регионе на период нерабочих дней предприятия сферы обслуживания, в том числе салоны красоты, кафе и рестораны, будут закрыты.

"Не разрешена работа: ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и объектов, в которых оказываются подобные услуги, общепита", - говорится в сообщении властей.

Также на период с 25 октября по 7 ноября запрещается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, в частности торговых центров. Ограничение не распространяются на работу аптек, салонов сотовой связи, организаций продажи продуктов питания и розничных торговых точек с отдельным входом.

В детсадах в период нерабочих дней будет организована работа дежурных групп. В штатном режиме продолжат работу все прививочные пункты, медучреждения региона будут работать для оказания помощи в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям. Также на территории региона будут работать аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, розничные торговые точки с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи товаров или с условием их доставки.

Непривитым гражданам старше 60 лет в Воронежской области предписано в этот период соблюдать режим самоизоляции. "Людям старше 60 лет и людям с заболеваниями из перечня, установленного департаментом здравоохранения области, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Исключение - люди, чье нахождение на рабочем месте критически важно, а также те, кто переболел коронавирусом менее шести месяцев назад или получил второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) против ковида с подтверждающим документом", - сказали в пресс-службе.

О ситуации в регионе

С начала пандемии в регионе выявлено 146 693 случая заражения коронавирусом, из них 117 273 человек выздоровели, 6 618 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В регионе с 6 октября введен пропуск по QR-кодам в учреждения общепита, театры, музеи, бассейны и ряд других организаций, также ведена обязательная вакцинация для работников отдельных сфер, в том числе культуры, торговли, здравоохранения, соцуслуг и ЖКХ, общественного транспорта, а также предприятий непрерывного и опасного производства. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение.