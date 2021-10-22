В Московском регионе нашли образцы варианта коронавируса AY.4.2

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Единичные образцы нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены в Московском регионе, сообщил в пятницу ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"В Московском регионе действительно выявлены (пока еще единичные) образцы новой сублинии AY.4.2 штамма "дельта". Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка - Y145H и A222V", - рассказал он.
Хафизов отметил, что привившиеся защищены от этого штамма так же, как и от исходного варианта "дельты".
Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".
21 октября Хафизов сообщил об обнаружении единичных образцов штамма в России. По словам эксперта, помимо Великобритании и России, AY.4.2 также был отмечен в США и Израиле.