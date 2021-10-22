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Пандемия COVID-19

В Московском регионе нашли образцы варианта коронавируса AY.4.2

Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка - Y145H и A222V
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Единичные образцы нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены в Московском регионе, сообщил в пятницу ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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"В Московском регионе действительно выявлены (пока еще единичные) образцы новой сублинии AY.4.2 штамма "дельта". Этот вариант отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка - Y145H и A222V", - рассказал он.

Хафизов отметил, что привившиеся защищены от этого штамма так же, как и от исходного варианта "дельты".

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".

21 октября Хафизов сообщил об обнаружении единичных образцов штамма в России. По словам эксперта, помимо Великобритании и России, AY.4.2 также был отмечен в США и Израиле.

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