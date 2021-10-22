Британские власти считают, что штамм AY.4.2 не вызывает более тяжелое течение COVID-19

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Новый подвид штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, который стал активно распространяться в Великобритании в последние недели, по предварительным данным, не вызывает более тяжелое течение заболевания. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

"На данный момент нет оснований утверждать, что этот вариант вызывает более тяжелый ход болезни или же что применяемые в стране вакцины менее эффективны против него. Мы регулярно получаем новую информацию об этом штамме", - сказано в нем.

При этом ведомство уточнило, что разновидности AY.4.2, которая была выявлена еще в июле, присвоен статус "изучаемый вариант" (всего таким обладают 10 подвидов), что свидетельствует об увеличении числа случаев заражения этим штаммом. На данный момент на упомянутый вариант приходится примерно 10% новых случаев инфицирования. Если рост заболеваемости продолжится в ближайшие недели, то этот штамм рискует получить статус "вызывающий беспокойство вариант", который относится в королевстве к штаммам "дельта", "альфа", "гамма" и "бета".

"Мы классифицировали этот штамм как "изучаемый вариант" на основании того, что он стал быстро распространяться в Великобритании в последние месяцы. Есть предварительные сведения, что он может обладать повышенным уровнем распространения в сравнении с дельта-штаммом", - отмечается в заявлении агентства.

AY.4.2 - это один из 45 подвидов штамма "дельта", которые были выявлены в разных частях мира. Эта разновидность имеет две характерные мутации Y145H и A222V в шиповидном белке, которые поражают клетки человека. Ранее обе мутации по отдельности уже обнаруживались в других подвидах штаммов коронавируса, но ни один из них в королевстве впоследствии не получил статуса "изучаемого варианта", что говорило о недостаточно высокой заразности вируса.

Рост заражений

За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании выросло на 17,9% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В четверг число случаев инфицирования коронавирусом за сутки в Соединенном Королевстве превысило 52 тыс., что стало самым большим показателем с 17 июля. Более 40 тыс. случаев в сутки были зарегистрированы в стране девятый день подряд.

По мнению профессора Кембриджского университета Рави Гупты, рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан в первую очередь с низкими темпами вакцинации подростков в возрасте 12-15 лет, которая стартовала месяц назад. Он высказал предположение, что именно возвращение непривитых учеников в школы после летних каникул и послужило одной из основных причин увеличения числа случаев инфицирования в целом по стране.

Другим фактором эксперты называют медленные темпы ревакцинации населения. Ранее медицинские власти Великобритании подчеркивали, что защищенность от COVID-19 может ослабевать по истечении нескольких месяцев после первичной вакцинации, в связи с чем они рекомендовали не откладывать поход к врачу за третьим уколом против коронавируса, чтобы тем самым избежать введения жестких ограничительных мер. В настоящее время возможность пройти ревакцинацию имеют жители Соединенного Королевства старше 50 лет, медицинские работники, сотрудники домов престарелых и лица с ослабленным здоровьем. Бустерная доза доступна только для тех, кто сделал вторую прививку не менее полугода назад.

По последним правительственным данным, в общей сложности около 86% жителей королевства старше 12 лет (49,5 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 45,4 млн человек (79% британцев старше 12 лет). В Великобритании делают прививки от коронавируса препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также американской фирмы Moderna.