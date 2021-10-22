МГИМО перейдет на дистанционный формат занятий с 28 октября по 7 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал приказ о переводе учебного процесса в дистанционный формат с 28 октября по 7 ноября в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и указами президента РФ и мэра столицы. Об этом в пятницу сообщается на сайте вуза.

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"В целях минимизации распространения новой коронавирусной инфекции среди работников и обучающихся университета структурным подразделениям, ответственным за реализацию образовательных программ, в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять коммуникации с обучающимися для обеспечения непрерывного текущего контроля и эффективной подготовки к промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе ректора.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, которые вводятся на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нерабочие дни вводятся уже с 28 октября. Все школы и детские сады города уходят на каникулы, занятия в вузах и средних профессиональных учебных заведениях разрешены, но только в дистанционном формате.

В Минобрнауки РФ заявили, что вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.