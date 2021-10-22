Ракова: позитивных изменений в ситуации с коронавирусом в Москве ждать не приходится

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Никаких позитивных изменений в ситуации с коронавирусом в Москве в ближайшее время ждать не приходится. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Москва-24" .

"Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня мы имеем антирекорд вновь выявленных заболевших - более 8 тыс. Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в Telegram-канале "Москвы-24".

Шестую неделю подряд в Москве фиксируется рост выявления ковид-заболеваемости по 30%, что создает огромную нагрузку на всю медсеть, также сообщила заммэра в интервью телеканалу.

"Уже шестую неделю подряд мы видим рост выявления заболеваемости по 30% еженедельно. Это создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть Москвы. У нас только резервных, вновь созданных мощностей для борьбы с коронавирусом 11 тыс. коек. Сегодня 80% всех коечных мощностей, которые работают на ковид, - это временные мощности", - сказала Ракова.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники уйдут на каникулы.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 753 847 случаев заражения, из них 8 166 за последние сутки. Выздоровели 1 552 735 человек, умерли 30 537. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошли 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.