{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Севастополя призвали медиков-пенсионеров вернуться на работу из-за нехватки кадров

По словам властей города, проблема с кадрами возникла из-за новой волны пандемии коронавируса и роста заболеваемости ОРВИ

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя в пятницу призвали медиков, уже вышедших на пенсию или работающих в частных клиниках, выйти на работу в госучреждения из-за нехватки кадров и обострения ситуации с коронавирусом. Соответствующее видеообращение сделал замгубернатора Александр Кулагин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики. К сожалению, не хватает врачей во всех сферах: в "красных" зонах, в больницах, в поликлиниках, в бригадах скорой помощи, в кол-центрах. Нам очень нужны доктора и медсестры. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие ", - сказал Кулагин.

Он отметил, что сложная ситуация возникла из-за новой волны пандемии коронавируса и роста заболеваемости ОРВИ.

Сейчас людям старшего возраста рекомендовано не работать очно, госучреждения должны обеспечить им возможность самоизоляции. При этом на медиков ограничения не распространяются, и речь идет о тех, кто не работает, выйдя на пенсию.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. В понедельник власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

Теги
РоссияСевастопольПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Белгородские власти с 30 октября приостанавливают работу предприятий сферы услуг
В нерабочие дни в регионе будут закрыты кафе, спортзалы, бассейны, музеи, кинотеатры и торговые центры
Читать полностью