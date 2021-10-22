Власти Севастополя призвали медиков-пенсионеров вернуться на работу из-за нехватки кадров

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя в пятницу призвали медиков, уже вышедших на пенсию или работающих в частных клиниках, выйти на работу в госучреждения из-за нехватки кадров и обострения ситуации с коронавирусом. Соответствующее видеообращение сделал замгубернатора Александр Кулагин.

"Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики. К сожалению, не хватает врачей во всех сферах: в "красных" зонах, в больницах, в поликлиниках, в бригадах скорой помощи, в кол-центрах. Нам очень нужны доктора и медсестры. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие ", - сказал Кулагин.

Он отметил, что сложная ситуация возникла из-за новой волны пандемии коронавируса и роста заболеваемости ОРВИ.

Сейчас людям старшего возраста рекомендовано не работать очно, госучреждения должны обеспечить им возможность самоизоляции. При этом на медиков ограничения не распространяются, и речь идет о тех, кто не работает, выйдя на пенсию.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. В понедельник власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.