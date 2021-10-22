Врачи сообщили, что здоровье Милоша Земана немного улучшилось

ПРАГА, 22 октября. /ТАСС/. Здоровье президента Чехии Милоша Земана, находящегося в реанимации Центрального военного госпиталя в Праге, несколько улучшилось. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь госпиталя Йитка Зинке.

"С разрешения президента республики господина Милоша Земана, с осторожным оптимизмом информируем, что благодаря комплексному лечению, проводимому специалистами Центрального военного госпиталя, за четверг и пятницу его состояние здоровья несколько улучшилось", - сказала она.

77-летний Земан 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге. В нем он проходил плановую госпитализацию в течение восьми дней в сентябре. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью. Такое мнение ранее высказывал в том числе и Клаус, которому летом исполнилось 80 лет. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель стационарного лечения.