Выставку о малой родине сибиряка-героя войны планируют открыть 9 ноября под Владикавказом

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Экспозицию, посвященную Венгеровскому району Новосибирской области - малой родине Героя Советского Союза, в 1942 году накрывшего своим телом пулеметный дзот, Петра Барбашова, планируют открыть на мемориальном комплексе "Барбашово поле" на въезде во Владикавказ 9 ноября. Об этом ТАСС сообщил представитель Республики Северная Осетия-Алания в Сибирском федеральном округе Отар Макиев.

"На "Барбашовом поле" очень много экскурсий, очень много людей проезжают, останавливаются, знакомятся с этой историей. Но никто не понимает откуда родом Петр Барбашов. Появилась идея сделать экспозицию "Малая родина Петра Барбашова". Там будет панно, и будет написано, что он из Венгеровского района Новосибирской области. 9 ноября состоится открытие этой экспозиции", - сказал Макиев.

В настоящее время заканчиваются строительные работы на объекте. В рамках экспозиции соорудили панно, где изображена природа Венгеровского района Новосибирской области. На открытии экспозиции будет планируется присутствовать делегация правительства Новосибирской области.

Вместе с представителями регионального правительства в республику прибудет новосибирский бизнес, заинтересованный в налаживании деловых контактов с осетинской стороной. В частности, интерес проявляют пивоваренные компании, продуктовый бизнес, фармацевтические предприятия. Кроме того, власти двух регионов планируют обсудить возможные программы по обмену делегации детей и молодежи.

Мемориальный комплекс "Барбашово поле" был создан в 2018 году на въезде во Владикавказ возле памятника Петру Барбашову - Герою Советского Союза, командиру отделения 34-го мотострелкового полка НКВД, который осенью 1943 года накрыл своим телом дзот. На месте мемориального комплекса помимо памятника находится братская могила сотен погибших в битве за Кавказ солдат, а также боевые зенитные орудия на фоне фотогалереи общей протяженностью более 100 м с уникальными кадрами битвы за Кавказ, фотографиями военных лет, повествующими о героическом подвиге защитников Владикавказа.