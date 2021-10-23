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В Забайкалье с 25 октября введут систему QR-кодов в общественных местах

В регионе с февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 340 тыс. жителей

ЧИТА, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому в досуговых заведениях с 25 октября начнет действовать система QR-кодов. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов", - говорится в сообщении.

Заболеваемость коронавирусом в очередной раз начала расти в Забайкалье с конца сентября. Число заболевших за все время достигло 74 232. Выписаны 63 665 человек, 1 540 пациентов умерли. В тяжелом состоянии находятся 156 человек, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из-за высокой заболеваемости в регионе запретили банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы и дискотеки.

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 340 тыс. жителей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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