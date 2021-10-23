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Пандемия COVID-19

СМИ: нерабочие дни не скажутся на выплате пенсий

Пенсионеры получат выплаты в обычные сроки с 30 октября по 7 ноября, пишет "Российская газета"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Пенсионеры смогут получить пенсии в обычные сроки с 30 октября по 7 ноября. Тем, кто получает пенсии 4-го и 5-го числа каждого месяца, деньги будут заранее переведены на карту или доставлены почтальонами, пишет в субботу "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

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По данным газеты, длинные выходные не скажутся на работе сотрудников ПФР, выплаты пенсионерам будут производиться в обычном режиме. Тем не менее в работе клиентских служб ПФР могут произойти некоторые изменения, поэтому график работы следует уточнять заранее.

Отделения "Почты России" продолжат работу по обычному графику в период ограничений за исключением 3, 4 и 5 ноября. Поскольку 4 ноября - государственный праздник, все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября они закроются на час раньше обычного, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений", - уточнили в компании "Российской газете".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. При этом ограничительные меры могут варьироваться на территории разных регионов. Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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