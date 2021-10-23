В клуб лидеров "Будущее Кавказа" вошли более 100 человек из всех регионов СКФО

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Межрегиональный клуб лидеров "Будущее Кавказа", созданный при поддержке Фонда президентских грантов, объединил более 100 молодых людей, представляющих все регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Мы создали клуб, сообщество лидеров, которые могли бы обмениваться опытом и вместе в одной команде развивать Северный Кавказ. Одна из целей нашего клуба - преодолеть преграды, которые могут помешать умным, интересным, по-настоящему искренним людям самореализоваться. Сегодня в клуб входит уже более 100 представителей всех семи регионов СКФО", - сообщили в пресс-службе.

Проект запустили в 2021 году. Ранее он получил поддержку Фонда президентских грантов в размере более 6,3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе, в каждом из регионов СКФО прошли инициативные встречи, в которых приняли участие активные молодые люди, а также представители мастерской управления "Сенеж".

В пресс-службе отметили, что за последние годы в регионах СКФО прошло много лидерских конкурсов, которые способствовали выявлению молодых профессионалов. "Многие из них успешно трудоустроились и добиваются своих целей, однако часть из них, к сожалению, еще такого толчка не получила. Каждый из них занимается у себя в регионе реализацией социально значимых проектов. Клуб поможет им развиваться дальше", - добавили в пресс-службе.

В планах клуба проведение серии мероприятий с участием экспертов и лидеров общественного мнения.