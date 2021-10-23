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Главу федеральной территории "Сириус" назначат в течение месяца

В настоящее время исполняющим обязанности главы является Андрей Столяров

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Назначение главы федеральной территории (ФТ) "Сириус" состоится в течение месяца, сообщил ТАСС заместитель председателя совета ФТ Дмитрий Савин.

"Даты нет, но в течение месяца точно будет назначен", - сказал собеседник агентства.

Главу территории будет назначать избранный совет ФТ. В настоящее время исполняющим обязанности главы является Андрей Столяров.

О территории

В Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории "Сириус".

19 сентября в единый день голосования были избраны члены Совета федеральной территории первого созыва.

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