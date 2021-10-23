В Северной Осетии с 26 октября введут QR-коды для посещения ряда общественных мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 октября. /ТАСС/. Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло подписал указ о введении дополнительных антиковидных ограничений, в том числе о вводе с 26 октября системы QR-кодов при посещении заведений общепита, кинотеатров и спортклубов. Об этом сообщает в субботу пресс-служба главы и республики региона.

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"С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении

Как отмечается, соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы.

В соответствии с указом, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

О мероприятиях

Кроме того, с 26 октября приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий. Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме.

Помимо этого, с 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств.

Согласно указу, кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 м, а присутствовать должно не более 50% посетителей от общей вместимости зала.

Ранее власти Северной Осетии объявили нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников.

В новость внесена правка (12:35 мск) - передается с исправлением опечаток в лиде, верно - антиковидных, спортклубов