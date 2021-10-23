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В Приамурье частично восстановили движение на месте схода 14 вагонов

Пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования

ТАСС, 23 октября. Ремонтные бригады Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) восстановили движение по одному пути на участке возле станции Ледяная в Амурской области, где после столкновения с грузовиком с рельсов сошел локомотив и 14 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба ЗабЖД.

"23 октября 2021 года в 12:17 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на станции Ледяная в Амурской области, прерванное из-за схода локомотива и 14 вагонов грузового поезда в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги. Пассажирские поезда, задержанные по причине происшествия, отправлены по маршрутам следования", - говорится в сообщении.

В ремонтных работах участвуют восстановительные поезда из Шимановска, Белогорска и Магдагачи, 11 единиц специальной техники.

Поезд протаранил грузовой автомобиль в субботу днем, когда водитель попытался переехать пути на запрещающий сигнал светофора. В итоге погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Машиниста-инструктора и машиниста госпитализировали, по факту ДТП проводится доследственная проверка.

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