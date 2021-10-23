В Приамурье частично восстановили движение на месте схода 14 вагонов

ТАСС, 23 октября. Ремонтные бригады Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) восстановили движение по одному пути на участке возле станции Ледяная в Амурской области, где после столкновения с грузовиком с рельсов сошел локомотив и 14 вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба ЗабЖД.

"23 октября 2021 года в 12:17 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на станции Ледяная в Амурской области, прерванное из-за схода локомотива и 14 вагонов грузового поезда в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги. Пассажирские поезда, задержанные по причине происшествия, отправлены по маршрутам следования", - говорится в сообщении.

В ремонтных работах участвуют восстановительные поезда из Шимановска, Белогорска и Магдагачи, 11 единиц специальной техники.

Поезд протаранил грузовой автомобиль в субботу днем, когда водитель попытался переехать пути на запрещающий сигнал светофора. В итоге погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Машиниста-инструктора и машиниста госпитализировали, по факту ДТП проводится доследственная проверка.