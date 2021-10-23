В Австрии с 2022 года разрешат неизлечимо больным воспользоваться ассистированным суицидом

ВЕНА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Австрии разрешило с 2022 года неизлечимо больным и длительно страдающим тяжелобольным людям воспользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии, так называемой помощи при самоубийстве. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на решение кабинета министров Австрийское агентство печати.

Конституционный суд Австрии ранее отменил запрет на содействие добровольному суициду с 2022 года. Для реализации судебного постановления требовалось разработать закон о предоставлении помощи в добровольном уходе из жизни. Положения нового законопроекта были представлены в субботу.

Законопроект подразумевает разрешение непрямой эвтаназии, то есть так называемой помощи при самоубийстве тяжелобольного пациента. Она предполагает предоставление пациенту препарата, действие которого приводит к смерти. Решение об ассистированном суициде сможет принимать исключительно сам тяжелобольной человек. Таким пациентам будет предоставлена возможность письменно оформить соответствующее распоряжение. Для этого понадобится получить одобрение от двух врачей, один из которых должен специализироваться на паллиативной медицине.

Тяжелобольной человек должен будет самостоятельно принять препарат пероральным путем. Если пациент испытывает проблемы с глотанием, то он сможет ввести препарат самостоятельно через зонд. Специальный медицинский препарат будет доступен в аптеках. Такой вид непрямой эвтаназии останется запрещен для несовершеннолетних. Активная прямая эвтаназия (без согласия пациента) будет по-прежнему запрещена.

Парламент Австрии должен будет в декабре проголосовать в поддержку нового закона. Вступить в силу он должен с 1 января 2022 года.