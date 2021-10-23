Митрополит Иларион считает, что вакцинация среди священников должна стать обязательной

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поддерживает обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан России, а также считает, что в их число должны входить и священники.

"Я не считаю, что она [вакцинация от COVID-19] должна быть обязательной для всех. Но, по-видимому, она должна стать обязательной для очень многих категорий работников - для тех людей, которые работают с другими людьми, - сообщил владыка в эфире телеканала "Россия-24". - Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной. Поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей - за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания".

Однако, он уточнил, что в церкви, как и в государстве, вакцинация в настоящее время не является обязательной.

По мнению митрополита, необходимо также "тщательно продумать механизм побуждения людей к вакцинации", поскольку многие люди не хотят вакцинироваться. Он отметил, что священники в последнее время также констатируют, что ситуация с распространением заболеваемости "очень тревожная, очень плачевная и очень трагическая". "Нам пишут люди, сначала что их родственник заболел, просят помолиться. Потом пишут, что его забрали в больницу. Потом пишут, что его подключили к ИВЛ, а потом просят молиться за упокой. Сейчас мы это слышим каждый день", - подчеркнул митрополит.

Вакцинация в России

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 22 октября, в России вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 45,7%. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 243 млн человек, свыше 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 205 983 случая заражения, выздоровели 7 143 137 человек, умерли 229 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.