Движение по автотрассам между Адлером и Красной Поляной возобновили в прежнем режиме

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Движение между Адлером и горными курортами в Красной Поляне возобновили в прежнем двустороннем режиме, передает корреспондент ТАСС из села Молдовки, где в пятницу жители перекрыли участок федеральной трассы.

Накануне жители сел Молдовка и Липники перекрыли автодорогу, соединяющую Красную Поляну с Адлером и Сочи, движение на которой сделали односторонним.

На данный момент движение на этом участке федеральной трассы осуществляется в двустороннем режиме, который действовал ранее. Движение не затруднено, люди отсутствуют на проезжей части. На въезде в Молдовку дежурит экипаж ДПС.

В пресс-службе мэрии Сочи ТАСС также сообщили, что движение осуществляется в прежнем режиме. "Там все как раньше. Сейчас продолжаются работы, знаки [которые действовали ранее] нужно вернуть", - сказал собеседник агентства.

Жители сел Молдовка и Липники в беседе с ТАСС сообщили, что власти, принимая решение об изменении схемы движения, не учли, что для местных жителей протяженность маршрутов увеличилась в несколько раз. На изменения увеличением цен также отреагировал местный рынок такси. "Никто даже не попытался с нами обсудить этого. Столько лет ездить было безопасно и вдруг стало опасно", - отметил местный житель Георгий.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, и было принято решение возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в прежнем режиме. В пресс-службе сочинской администрации отметили, что все дальнейшие изменения, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам.