В Кабардино-Балкарии вводят QR-коды для посещения общепита, спортзалов и канатных дорог

НАЛЬЧИК, 23 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об ужесточении противоковидных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Согласно документу, опубликованному на его сайте 23 октября, в республике с 27 октября приостанавливаются проведение свадеб в кафе и ресторанах, без QR-кодов нельзя будет попасть в кабинки канатных дорог, кафе, театры, салоны красоты, спортивные залы и несколько других учреждений.

"С 27 октября на объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпоративных мероприятий, функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей", - говорится в сообщении.

Без QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов нельзя будет попасть в пункты общественного питания, театры, филармонии, музеи, дома культуры, ЗАГСы во время проведения торжественного бракосочетания, кинотеатры и кинозалы, фитнес-центры и иные спортивные залы, бассейны, гостиницы и иные оказывающие гостиничные услуги средства размещения, пассажирские канатные дороги, салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии и сауны.

С 30 октября по 7 ноября, в нерабочие дни, в учреждениях допобразования, спортшколах и детских садах также объявили каникулы, в садиках будут работать дежурные группы. Театры, филармонии, библиотеки могут продолжить работу в эти дни при допустимой вместимости не более 50%, а также при условии предъявления всеми посетителями QR-кодов и нахождения их в масках.

Этим же указом на неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше распространяется режим самоизоляции. Также работодатели должны перевести на дистанционную работу на четыре-шесть недель граждан в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (при отсутствии у них медицинских противопоказаний для вакцинации).