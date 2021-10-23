В Италии проходят акции протеста против ковид-сертификатов

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Сразу две манифестации против широкого использования ковид-сертификатов, в том числе на рабочем месте, проходят в центре Рима. Как отмечает в субботу канал Rai News 24 , обе акции разрешены на Большом цирке (древнеримский ипподром) и проходят мирно.

По оценкам полиции, в них должны принять не более тысячи человек. Тем не менее в столице предпринимаются усиленные меры безопасности, чтобы не допустить провокаций и беспорядков. В столице введен особый режим, особенно в предверии саммита Группы двадцати 30-31 октября и визита президента США Джо Байдена, у которого 29 октября запланированы посещение Ватикана и встреча с премьер-министром Италии Марио Драги.

Традиционно акция протеста против "грин-пассов" проходит в Милане. В Триесте часть работников местного порта, продолжающих протесты на протяжении нескольких дней, потребовали отменить ковид-сертификаты, использование которых, по их утверждению, не продиктовано санитарной необходимостью, но является экономическим инструментом. Представители правительства уже заявили, что отмена ковид-сертификатов не рассматривается. При этом уличная манифестация в Триесте была отменена самими организаторами в пятницу в связи с информацией о готовящихся провокациях со стороны экстремистски настроенных групп.

С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат, свидетельствующий о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате теста на коронавирус, при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования, а с 15 октября сертификат должны в обязательном порядке иметь работники частного и государственного секторов. По данным правительства, всего были оформлены более 100 млн "грин-пассов", которые представляют собой не только сертификаты о вакцинации, но и справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Ее нужно обновлять каждые 48 часов. Таким образом, оформляют "грин-пассы" и вакцинированные не признанными в ЕС прививками.

9 октября демонстрация против решения правительства о введении обязательного ковид-сертификата на рабочем месте собрала в центре Рима 10 тыс. человек. Некоторые протестующие ворвались и разгромили штаб-квартиру крупнейшего профсоюза - Всеобщей итальянской конфедерации труда. Зачинщики - главы партийной организации "Новая сила", которая характеризуется как неофашистская, - были задержаны.