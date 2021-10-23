Зеленский напомнил противникам вакцинации от ковида об обязательных прививках

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию против принудительной вакцинации от коронавируса напомнил об обязательных прививках и карантинных мероприятиях.

"В случае отдельных особо опасных инфекционных заболеваний в стране могут проводить обязательные медосмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законом. <...> Законами Украины <...> предусмотрена обязательная вакцинация от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори", - говорится в опубликованном в субботу пресс-службой Зеленского ответе на публичное обращение. Президент добавил, что обязал председателя Верховной рады и премьер-министра изучить эту петицию и проинформировать общественность о выводах.

На Украине в связи с распространением коронавируса принято решение об обязательной вакцинации сотрудников государственных органов и представителей отдельных профессий.

Петиция против принудительной иммунизации появилась на президентском сайте 12 августа, ее подписали более 25 тыс. человек, что автоматически обязало главу государства ответить на призыв. Автор инициативы предлагает введение "тюремного заключения сроком до пяти лет за принуждение к вакцинации". Под принуждением он подразумевает угрозу увольнения или недопуска на работу.

С начала прививочной кампании, которая началась одной из последних в Европе, на Украине иммунизированы 8 760 924 жителя, в том числе обе дозы препарата получили 6 915 377 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 23 229 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее их было 23 785, что стало максимальным показателем. За последние 24 часа от осложнений умерли 483 пациента. За все время пандемии в стране зафиксировано 2 748 614 случаев инфицирования коронавирусом и 63 486 летальных исходов.