Реставрацию зданий Яузской больницы в Москве завершат до конца 2022 года

МОСКВА, 23 октября./ТАСС/. Реставрационные работы зданий Яузской больницы планируют завершить до конца 2022 года. Работы запланировали в рамках бюджета Москвы на 2022 год, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"На территории городской клинической больницы №23 имени И. В. Давыдовского продолжаются работы по реставрации. Все исторические корпуса, за исключением корпуса, который когда-то был главным домом усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева, уже отреставрированы. Специалисты провели работы по усилению конструкций здания, заменили кровельное покрытие и водосточные системы, воссоздавали слуховые окна и дымоходные трубы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства добавили, что фасады больничных корпусов очищали от грязи и пыли, старых красочных покрытий и штукатурных слоев, устраняли сколы и трещины и проводили работы по кирпичной кладке, а также провели реставрацию цоколя из белого камня. Кроме того, проводились работы в интерьерах: в порядок приводили лепной декор, сохранившиеся печи и своды Монье, на полу отреставрировали покрытие из метлахской плитки; провели комплексные работы по реставрации и модернизации помещений первого этапа для размещения больных.

"Комплексные работы по сохранению главного усадебного дома закончатся до конца 2022 года. Таким образом, все исторические здания больницы будут отреставрированы. Данные работы пройдут за счет бюджета Москвы на 2022 год", - добавили в пресс-службе.

Главный дом усадьбы Баташева является объектом культурного наследия федерального значения. Все работы на территории усадьбы проходят под контролем Мосгорнаследия. Реставрация проводится за счет средств бюджета Москвы. Во время реставрации больница не приостанавливала свою работу.