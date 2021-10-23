Украинские правозащитники настаивают на передаче России останков разведчика Кузнецова

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Представители украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной намерены обратиться в полицию и добиться исполнения решения суда о перезахоронении в Екатеринбурге останков советского разведчика Николая Кузнецова, могила которого находится во Львове. Об этом в субботу сообщила корреспонденту ТАСС директор института Елена Бережная.

"Институт правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной в понедельник, 25 октября, подаст заявление в Главное управление полиции Львова о совершении правонарушения мэром города Андреем Садовым, под руководством которого исполком горсовета, несмотря на решение суда, отказался дать разрешение на работы по перезахоронению. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела против Садового", - сказала она.

Бережная напомнила, что Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком горсовета Львова разрешить родственникам перенести прах Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченский военно-мемориальный комплекс в Екатеринбурге. "Это постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Более того, в решении суда четко указано, что никто не имеет права запрещать родственникам поменять место захоронения своего близкого человека. Для его практической реализации требовалась формальность - решение местной власти, - чтобы приступить к соответствующим работам на могиле", - продолжила Бережная.

"Неисполнение решения суда карается, согласно Уголовному кодексу Украины, поэтому мы обратимся в полицию с заявлением о правонарушении, осуществленным Садовым, и будем добиваться возбуждения дела", - сказала директор института.

Идею Садового обменять останки Кузнецова на украинцев, отбывающих наказание в России, Бережная назвала "выходящей за пределы человеческих ценностей" и "попыткой заигрывать с украинскими неонацистами". "Это кощунственно. Не может быть никаких правовых вариантов, чтобы тело умершего рассматривалось как вариант для обмена. Это аморально, не по-христиански. Такой вариант рассматривать никто не сможет и не будет", - подчеркнула она.

"Сколько раз обращались на этот счет родственники Кузнецова, сколько было отказов. После 2014 года участились случаи вандализма, осквернения могилы Героя Советского Союза, и даже были попытки делать подкоп, когда в соцсетях неонацисты и радикалы грозились взорвать могилу", - констатировала Бережная.

Решение Львова

История с намерением перезахоронить останки советского разведчика продолжается с 2000 года. Тогда с такой просьбой ко Львову обратились ветераны Екатеринбурга. В 2007 году приезжала российская делегация, но ей отказали в передаче останков. А в 2008 году с такой просьбой обращалась родственница советского разведчика Маргарита Брюханова. В том же году она подала иск в суд. Разбирательства тянулись до сентября 2021 года, когда Кассационный административный суд Верховного суда Украины удовлетворил просьбу истца.

Мэр Львова в пятницу заявил, что львовские власти не будут передавать России останки советского разведчика, несмотря на решение суда.

Николай Кузнецов погиб от рук украинских националистов в ночь на 9 марта 1944 года, когда вместе с двумя товарищами попал в засаду в селе Боратин Львовской области. В 1959 году останки разведчика были обнаружены в лесу близ места его гибели, а в 1960 году он был похоронен с воинскими почестями на львовском Холме Славы. Однако нынешние украинские власти оказались неспособны обеспечить сохранность захоронения, на которое время от времени нападают вандалы. Так, в 2019 году с могильной плиты был похищен бронзовый барельеф.

Отказ властей Львова передать останки Кузнецова его родственникам в России в парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали "апогеем безумия".