В Петербурге в пункте в ТЦ "Галерея" стало вдвое больше желающих привиться от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции на базе торгового центра в Петербурге стал рекордсменом, число прививаемых там увеличилось вдвое. Об этом сообщила в субботу пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"Рекордсменом является пункт вакцинации в "Галерее" - там число ежедневно прививаемых выросло до 600-700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше", - говорится в сообщении.

По данным комитета по здравоохранению, за 22 октября первым компонентом вакцины привились 19 578 человек, 25 420 инъекций выполнили за день вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,6 млн человек, более 1,8 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 792 659 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 683 103 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 623 226 человек, умерли 23 296. За последние сутки в городе зафиксировали 3 360 случаев заражения.