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Пандемия COVID-19

Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из третьих стран, к которым относится РФ

Данное распоряжение предусматривает 10-дневный карантин по прибытии и необходимость ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении ограничений на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия, до 15 декабря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

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"Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что въезд из Индии и Бразилии, на которые распространялись особые ограничения из-за неблагоприятной эпидемической ситуации, приравнивается к странам, не входящим в ЕС.

Данное распоряжение предусматривает 10-дневный карантин по прибытии, а также необходимость ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления. Кроме того, въезд из этих стран невозможен с туристическими целями.

В Италию без ограничений можно въезжать из стран ЕС, а также государств Группы семи при наличии ковид-сертификата.

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ИталияРоссияПандемия COVID-19
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