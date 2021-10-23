Минздрав Италии продлил ограничения на въезд из третьих стран, к которым относится РФ

РИМ, 23 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении ограничений на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия, до 15 декабря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что въезд из Индии и Бразилии, на которые распространялись особые ограничения из-за неблагоприятной эпидемической ситуации, приравнивается к странам, не входящим в ЕС.

Данное распоряжение предусматривает 10-дневный карантин по прибытии, а также необходимость ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления. Кроме того, въезд из этих стран невозможен с туристическими целями.

В Италию без ограничений можно въезжать из стран ЕС, а также государств Группы семи при наличии ковид-сертификата.