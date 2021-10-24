Эксперт: спад заболеваемости COVID-19 в РФ может начаться зимой при соблюдении ограничений

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России продолжится до середины ноября, при этом цифры будут высокими. На спад ситуация с ковидом может пойти в начале декабря при условии соблюдения необходимых профилактических мер, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Волны коронавируса длятся четыре-шесть-восемь недель. Я предполагаю, что к середине ноября рост заболеваемости COVID-19 прекратится, но в этот момент показатели будут высокими. Их снижение начнется в начале декабря, с первыми морозами. Спад заболеваемости зависит от принимаемых мер: локдаун - самая грубая, но самая действенная из них. Также влияют погодные условия и дисциплина людей в плане соблюдения масочного режима", - сказал он.

Говоря о локдауне, Исаев пояснил, что сейчас это самый действенный способ улучшения ситуации, однако он крайне негативно сказывается на экономике. "Я считаю, что локдаун хоть и эффективен с медицинской точки зрения, но прибегать к нему регулярно чревато негативными социальными последствиями. И, как показывает опыт других стран, можно и без локдауна выстроить работу по ограничению распространения коронавируса", - заключил эксперт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 205 983 случая заражения, выздоровели 7 143 137 человек, умерли 229 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.