В России выявили 35 660 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 660, до 8 241 643. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.

За сутки выявлено 3 297 случаев в Санкт-Петербурге, 1 093 - в Самарской области, 772 - в Нижегородской области, 736 - в Воронежской области, 668 - в Башкирии.

В настоящее время в России продолжают лечение 845 122 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 22 784, до 7 165 921.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Подмосковье выписали 2 556 человек, в Санкт-Петербурге - 1 235, в Самарской области - 762, в Нижегородской - 641, в Башкирии - 633.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 072 против 1 075 днем ранее, до 230 600.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 69 смертей, в Нижегородской области - 40, в Краснодарском крае - 39, в Башкирии - 36, в Ростовской области - 35.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 279 против 7 803 днем ранее. Всего с начала пандемии было выявлено 1 766 929 инфицированных.

В относительном выражении прирост составил 0,3%.

Число летальных исходов в Москве за сутки возросло на 84 против 82 днем ранее. Всего в Москве умерли 30 703 человека.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 3 817 пациентов. За все время вылечились 1 560 538 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 175 688 человек.