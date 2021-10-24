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Пожарных хотят оптимально распределить по населенным пунктам России

Кабмин одобрил законопроект, который предлагает разрешить правительству утверждать перечень населенных пунктов, где будут размещаться подразделения противопожарной службы
© Муса Салгереев/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Законопроект про оптимальному распределение пожарных по населенным пунктам РФ, вносящий изменения в федеральный закон "О пожарной безопасности", одобрен правительством и будет внесен в Госдуму. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.

"До настоящего времени на законодательном уровне не систематизированы подходы по размещению подразделений Государственной противопожарной службы в населенных пунктах. Реализация полномочий правительства Российской Федерации позволит оптимально распределить в населенных пунктах подразделения ФПС и ППС, исходя из административно-территориального принципа, с учетом экономического и производственного потенциала таких населенных пунктов, а также численности проживающего в них населения", - говорится в пояснении к законопроекту.

Законопроектом предлагается разрешить правительству утверждать перечень населенных пунктов, где будут размещаться подразделения Федеральной противопожарной службы.

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