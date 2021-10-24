В России хотят ужесточить санкции Уголовного кодекса за уничтожение лесов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, ужесточающий наказание по статье УК РФ об уничтожении или повреждении лесов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.

"Определить в качестве обязательного криминообразующего признака по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса причинение значительного ущерба, под которым понимается стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, превышающая 10 тыс. рублей, признать утратившей силу часть 2 статьи 261 УК РФ, повысить санкцию за совершение преступления по части 1 статьи 261 УК РФ до уровня утрачивающей силу части 2 статьи 261 УК РФ", - говорится в документе.

Ранее определения значительного ущерба в данной статье не было. Штраф по части первой этой статьи хотят повысить до 500 тыс. рублей, а лишение свободы - до четырех лет.

Еще один законопроект, рассмотренный правительством, планирует внести изменения в статью 8.32 КоАП РФ. "Проектируемой нормой предусматривается, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, наступает при условии, если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния", - говорится в документе.

Оба проекта закона были одобрены правительством и будут внесены в Госдуму.