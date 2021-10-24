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Пандемия COVID-19

Эксперт: около 13% детей в России сталкиваются с постковидным синдромом

По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, это дети из групп риска, избыточной массой тела и хроническими заболеваниями

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Почти каждый восьмой ребенок (около 13%) сталкивается с постковидным синдромом. Об этом в воскресенье сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Дети из групп риска, с избыточной массой тела, хроническими заболеваниями, болеют тяжело. <...> Около 13% детей имеют постковидный синдром, как у взрослых", - сказал он в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Говоря о необходимости массовой вакцинации детей, Тимаков отметил, что у него на это двоякий ответ. "Да, если дети, огромная часть популяции, не будут иметь антител к коронавирусу, нет, если дети уже сформируют иммунитет. Тогда вакцинация будет нужна для групп риска. Или для тех, кто явно не контактировал и не болел. Здесь тогда нужна будет вакцинация выборочная", - сказал эксперт.

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РоссияПандемия COVID-19
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