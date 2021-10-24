Почти 3 тыс. преступников задержали в ходе второго этапа мероприятия "Розыск"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали почти 3 тыс. преступников, которые находились в розыске за совершение преступлений, в ходе второго этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В этом году мероприятие "Розыск" проходило в два этапа - с 17 по 18 марта и с 29 по 30 сентября. Второй этап проводился органами внутренних дел РФ совместно с полицией государств - участников СНГ при участии ФСИН России, ФССП России и военной полиции Минобороны РФ.

"В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции разыскано 1 610 лиц, пропавших без вести. Задержаны 2 943 подозреваемых, находящихся в розыске за совершение криминальных деяний, в их числе 448 - за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - сказала Волк, добавив, что среди установленных лиц 943 разыскивались за противоправные деяния против собственности, 207 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 175 - экономической направленности, 75 - против личности, еще шестеро - за преступления против общественной безопасности.

Кроме того, на территории России задержаны 212 лиц, разыскиваемых полицией государств - участников СНГ. Из них 84 разыскивались органами внутренних дел Белоруссии, 43 - Армении, 22 - Молдовы, 15 - Таджикистана, 14 - Казахстана, 12 - Узбекистана, 10 - Киргизии, 3 - Азербайджана, 9 - Украины, Румынии, Венгрии, Грузии и Чехии.

Также в рамках мероприятия установлены 108 человек, которых разыскивали правоохранительные органы РФ.

В ходе проведения первого этапа мероприятия "Розыск" на территории России были задержаны 250 преступников, объявленных в розыск МВД (полицией) государств - участников СНГ, и 168 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений в РФ.