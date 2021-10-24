Прощание с жертвами взрыва на заводе под Рязанью пройдет 25 октября

ТАСС, 24 октября. Прощание с рабочими, погибшими в результате взрыва на предприятии "Разряд" в поселке Лесное в Рязанской области, пройдет 25 октября перед местным домом культуры. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе правительства региона.

Что известно о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

"Прощание с 15 погибшими и их отпевание состоится завтра в 11:00 на площади перед Лесновским домом культуры. Еще две семьи проведут похороны во вторник, так как к ним не успевают приехать родственники", - сообщила собеседница агентства.

Пожар в цехе завода ООО "Разряд" в поселке Лесное Шиловского района произошел утром 22 октября. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. В результате погибли 17 человек, возбудили уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. 25 октября на всей территории региона объявили траур.