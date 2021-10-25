В Лондоне расширили платную зону для владельцев старых автомобилей

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Власти британской столицы значительно увеличили зону взимания сбора за пользование старыми автомобилями. Начиная с понедельника "Зона сверхнизких выбросов [в атмосферу]" (Ultra-low emission zone - Ulez), которая действует в центральной части Лондона с 2019 года, будет расширена до Северной и Южной кольцевых автодорог, условного аналога московского Третьего транспортного кольца.

В расширенную зону Ulez полностью или частично войдут пара десятков районов - от Брента, Камдена и Излингтона на севере до Гринвича на юге, от Тауэр-Хамлетс на востоке до Хаммерсмита и Фулема на западе столицы. Сбор будет распространяться на машины с бензиновыми двигателями, которые не соответствуют введенному в 2005 году стандарту Euro 4, и автомобили с дизельными двигателями ниже стандарта Euro 6, запущенного в 2015 году. Владельцам этих транспортных средств придется платить £12,5 (1,2 тыс. рублей) в день.

Плата будет автоматически взиматься круглосуточно во все дни, за исключением Рождества. Платить придется лишь владельцам машин, которые выезжают на дороги, оборудованные камерами фиксации. Если человек не пользуется автомобилем, платить ему не придется.

По оценкам экспертов, данное ужесточение должно затронуть около 3,8 млн лондонцев. Однако мэр Лондона Садик Хан считает, что это правильная мера, которая позволит сократить объем вредных выбросов в атмосферу на 30%.

"Я намерен сделать Лондон городом с нулевым показателем выброса углерода к 2030 году, быстрее, чем это сделают в любом схожем по размеру городе", - пообещал мэр-лейборист, который сам в прошлом пострадал от неблагоприятной экологической ситуации. Из-за этого, по словам Хана, он страдает от астмы.

Помимо этого продолжит действовать существующая 18 лет плата за въезд в центр Лондона. Она составляет £15 (1,5 тыс. рублей) в день. Таким образом, съездить в центр Лондона на старом или дизельном автомобиле, не соответствующем жестким нормам, обойдется в £27,5 (2,7 тыс. рублей).