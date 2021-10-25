В Токио впервые за 11 месяцев сняли ковидные ограничения на работу общепита

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Ограничения на работу заведений общественного питания, введенные из-за пандемии коронавируса, были сняты в Токио с наступлением понедельника - впервые почти за 11 месяцев.

При этом ограничения были сняты только для тех заведений, которые получили от местных властей сертификаты, подтверждающие, что они полностью соответствуют установленным ужесточенным санитарным нормам работы в условиях пандемии. Действовавшие почти 11 месяцев ограничения включали, в частности, сокращение часов работы заведений в вечернее время и запрет на продажу алкоголя.

Однако местные власти призывают рестораторов воздержаться от продажи алкоголя посетителям после девяти вечера, а также не сажать за один стол больше четырех человек. В случае посещения заведений группами из пяти или более человек советуется проверять у них наличие вакцинации от коронавируса, однако все это носит лишь рекомендательный характер. Столичные власти рассчитывают, что снятие ограничений поможет восстановлению социально-экономической активности города, однако призывают владельцев кафе, баров и ресторанов к максимальной бдительности, опасаясь новой волны заражения.

В Токио на прошлой неделе было выявлено наименьшее в 2021 году число новых случаев заражения коронавирусом - в пятницу этот показатель вышел на отметку в 26 новых случаев за сутки. Летом страна столкнулась с пятой волной распространения коронавируса - показатели суточного прироста, а также смертей среди инфицированных регулярно обновляли максимумы за все время пандемии. Однако в последние недели в Японии суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом резко снизился, что власти напрямую связывают с активной вакцинацией населения. В настоящее время в сутки регистрируют менее тысячи случаев заражения, летальные исходы практически сошли на нет, а число тяжелых случаев течения болезни также резко сократилось.

С первого октября в стране полностью отменили режим ЧС, введенный из-за обострения эпидемической ситуации в апреле этого года.