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Умер актер Джеймс Майкл Тайлер

Сыгравшему Гантера в сериале "Друзья" артисту было 59 лет
Актер Джеймс Майкл Тайлер Carlo Allegri/Invision/AP
Описание
Актер Джеймс Майкл Тайлер
© Carlo Allegri/Invision/AP

ТАСС, 25 октября. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004), умер в возрасте 59 лет в результате продолжительной болезни. Об этом в воскресенье сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

По его данным, причиной смерти стал рак, с которым актер боролся на протяжении последних четырех лет. Сообщается, что Тайлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Мир знал его как Гантера <...>, а близкие - как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа", - приводит издание слова представителя семьи.

Помимо "Друзей", Тайлер сыграл в таких сериалах, как "Сабрина - маленькая ведьма" (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), "Журнал мод" (Just Shoot Me!, 1997-2003) и "Клиника" (Scrubs, 2001-2010).

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